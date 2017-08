Capcom nous annonce que les tardives versions PlayStation 4 et Xbox One dearriveront le 3 octobre en Europe comme aux USA. Et pour ceux que ça intéresse, le titre sortira deux jours après au Japon accompagné de l'édition PC (disponible chez nous depuis bien longtemps).Le communiqué est lâché avec quelques images et un nouveau trailer, que l'on vous évidemment ci-dessous.