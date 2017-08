DanGanRonPa V3 : présentation du casting #2

NIS America diffuse une deuxième vidéo pour la présentation du casting de, qui on le rappelle sera tout neuf vu que ce troisième épisode aborde une nouvelle étape scénaristique même si l'on reste dans le même thème, à savoir des personnages considérés comme des génies dans leur catégorie (ici Anthropologue, Maître d'Aïkido, Servante et Pédiatre).Disposant de sous-titres FR, une première pour la franchise, le titre sortira le 29 septembre en Europe sur PlayStation 4 et PS Vita (le 26 sur PC via Steam).