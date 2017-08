For Honor : présentation de la Saison 3

Succès indéniable pour Ubisoft (actuellement la troisième meilleure vente 2017 aux USA),a néanmoins perdu en cours de route une partie de sa communauté, et c'est donc aux développeurs que revient la tâche de relancer la machine à partir du 15 août avec l'arrivée de la Saison 3, et donc du nouveau contenu qui va avec :- Deux nouveaux héros : Highlander et Gladiateur- Deux nouvelles cartes- Nouveaux modes classés et en tournoi- Nouvelles pièces d'équipement- Du rééquilibrage- Diverses correctionsTout cela est présenté avec trois nouvelles vidéos que voici.