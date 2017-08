Thumper se date enfin sur Xbox One

Avec un peu de retard par rapport aux autres supports, Switch inclus, la Xbox One accueillera enfin le très bonle 18 août comme vient de le déclarer son développeur, rajoutant que le titre aura droit à sa résolution en 4K natif sur Xbox One X quand cette dernière sera disponible.Faute d'un nouveau trailer, on vous remet celui diffusé il y a quelques mois.