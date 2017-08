Sinner : Sacrifice for Redemption se dévoile

Jusqu'en Chine, on souhaite miser sur la carte du Dark Souls-like de manière très assumée comme le prouvequi dévoile, déjà prévu pour le printemps 2018 sur PC, PS4 & One, et avec de multiples sous-titres dont l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Pas le français oui…On y incarnera donc Adam, plongé malgré lui dans un royaume oublié pour y affronter les divers pêchés de sa vie passée, et voici un rapide aperçu des points à retenir en plus de quelques images et d'une vidéo :- Un bon lot d'armes et d'objets à looter- D'énormes boss ayant pour thème les différents péchés- Système de « level-down » qui vous permettra de sacrifier un peu de votre force et vos stats pour battre des boss un peu trop difficile- Plusieurs fin à débloquer- Présence d'un New Game+