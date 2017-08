Persona : 3 nouveaux spin-off annoncés

Le concert Persona a comme prévu permis à Atlus d'annoncer son lot de spin-off avec plus précisément trois à venir pour 2018, l'un sur 3DS, les deux autres sur PS4 et PS Vita :- Nintendo 3DS- Prévu pour 2018 sans plus de précisions (Japon)- Pas encore de trailer- PS4 & PS Vita- Printemps 2018 (Japon)- Trailer ci-dessous- PS4 & PS Vita- Printemps 2018 (Japon)- Trailer ci-dessous