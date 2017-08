Shadow Tactics se lance sur PS4 & One

Daedalic Entertainment tient à signaler la disponibilité sur PlayStation 4 et Xbox One de son, portage d'un tactical façon Commando qui a remporté un large succès critique sur PC à sa sortie il y a quelques mois.Deux trailers sont mis à votre disposition (un CG, l'autre avec du gameplay) pour vous faire une petite idée du potentiel de ce titre vendu 49,99€ et dont nous donnerons notre avis complet d'ici la fin de semaine.