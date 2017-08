PES 2018 : le show argentin en vidéo

Konami nous propose un nouveau trailer pour sonen faisant une mise en avant de l'Argentine autant pour ses stades, son championnat et bien évidemment les équipes, l'éditeur ayant les droits de 26 teams licenciées.La deuxième partie de la vidéo s'attarde sur un match qui retranscrit la rencontre (réel) entre l'Argentine et le Brésil il y a deux mois.Reste le grand mystère face au feuilleton de l'été : Neymar aux couleurs du Barça figurera t-il toujours sur la jaquette (édition Premium) d'ici le lancement le 14 septembre sur PC, PS4 & One ?