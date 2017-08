Final Fantasy XV : la MAJ 1.13 en vidéo

Déployée depuis quelques heures sur PlayStation 4 et Xbox One, la MAJ 1.13 revient s'illustrer rapidement avec cette vidéo de gameplay pour montrer les ajouts, incluant les armures Magitek, sans oublier la possibilité de nouveau au Carnaval Chocobo, le retour du système de Rush Link et de nouvelles quêtes au QG Meldacio.De quoi occuper ceux qui traînent encore sur le jeu en attendant la bêta multi qui aura lieu le mois prochain (pour les possesseurs du Season Pass), la troisième extension en décembre, et on imagine encore d'autres choses à venir.