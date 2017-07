Yo-Kai Watch 2 SP : trailer et date de sortie

Pour la première fois avec cette franchise, Nintendo optera pour une sortie simultanée desur tous les territoires occidentaux au lieu de faire patienter l'Europe six mois de plus.C'est donc le 29 septembre que sortira chez nous cette « troisième version » (et à ce jour la cartouche la plus vendue de la série au Japon avec 2,5 millions d'exemplaires écoulés), apportant les choses suivantes par rapport aux deux précédentes éditions :- 12 nouvelles quêtes- 15 nouveaux Yo-Kai- De nouvelles zones- Un donjon exclusif si vous possédez l'une des premières versions- Le mode bonus action Yo-Kai Watch BlastersEn voici justement un trailer.