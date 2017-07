Actu PS VR : annonces du ChinaJoy 2017, Fate Grand Order VR et une date pour Sparc

Un peu d'actualité pour le PlayStation VR avec tout d'abord un petit retour du coté du ChinaJoy 2017 où Sony a pu confirmer que plusieurs titres locaux verraient également le jour en occident, sans date précise pour le moment, avec (dans l'ordre des images ci-dessous) :(Gattai Games)- Jeu d'horreur dont la particularité est qu'une bonne partie du jeu se passe à l'aveuglette, vous laissant découvrir les contours du décors avec votre propre voix (façon Daredevil). Problème de taille : les créatures de cet univers peuvent aussi vous entendre.(Haymaker)- FPS se déroulant à Shanghai, mélangeant combat à l'épée et sorcellerie.(VIVA Games)- Autre FPS, cette fois à tendance horreur avec son lot de bestioles et de grosses armes.(ChangYou Games)- Jeu de stratégie temps-réel à base de cartes, avec trois races (Humains, Orcs et Elfes).Dans le même temps, Type-Moon nous a appris l'arrivée d'unpour la fin d'année au Japon, reposant essentiellement sur le visuel et les demoiselles, tandis que CCP Games a annoncé que, jeu de sport essentiellement multijoueur, déboulera le 29 août avec un aperçu final durant la GamesCom.