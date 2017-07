Xbox Game Pass : la MAJ d'août

Après les jeux Games with Gold, Microsoft annonce maintenant les nouveaux élus qui intégreront le programme Xbox Game Pass ce 1er août avec sept titres dont six sur Xbox One.(360)Le service reste disponible pour 9,99€ par mois sans engagement (avec 14 jours d'essai préalable), donnant accès à un peu plus de 100 jeux à télécharger sur votre DD.