Une vidéo de plus pour YS VIII

NIS America diffuse une nouvelle petite vidéo depour nous rappeler que ce nouvel action-RPG arrivera le 15 septembre prochain en Europe, sur PC, PlayStation 4 mais également sur PS Vita.N'oublions pas non plus qu'à l'instar de, notre intéressé bénéficiera de textes FR en plus des voix japonaises.