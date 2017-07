Wolfenstein II : gameplay et Season Pass

Après le petit extrait de ce matin, place au gameplay pourainsi que l'annonce de l'habituelle Season Pass pour 24,99€ qui vous donnera accès à trois extensions solo qui vous permettront de jouer à chaque fois avec un nouveau personnage.Notez qu'un quatrième DLC, nommé « Episode Zero » et permettant de présenter ces différents héros, sera fourni gratuitement à condition de passer par la case précommande.Sortie prévue le 27 octobre sur PC, PS4 & One.