Lost Sphear : images, trailer et date JP [UP]

En plus de quelques images et un trailer, Square Enix précise ses plans pour le lancement japonais deen annonçant donc une sortie pour le 12 octobre sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, en boîte comme en dématérialisé, et pour 5.800 yens dans les deux cas (environ 45€ HT).Cette nouvelle production de Tokyo Factory () arrivera chez nous début 2018, avec une version PC en prime.- 23 janvier 2018 en Europe- la version boîte sera seulement sur le Square Enix Online Shop