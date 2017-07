White Day : un nouveau trailer

Arc System Works (qui édite le jeu au Japon) nous offre un nouveau trailer de, survival-horror coréen apparemment très flippant qui a largement eu le temps de se faire une petite réputation puisque la version originale est sorti il y a environ 16 ans sur PC.Donc on parle ici du remake qui se rehaussera un peu graphiquement, en plus d'une narration légèrement revue, l'ajout d'un personnage inédit et pas moins de 7 fins.Fourni avec les sous-titres FR et le choix entre les voix US et coréenne, le titre débarquera le 22 août sur Steam, puis trois jours après sur PS4.