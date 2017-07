Durant la dernière Comic-Con, SEGA a annoncé au peuple fan du hérisson bleu queintégrerait bien les fameux « Special Stages », dont voici un premier aperçu ci-dessous avec un simple et unique visuel, accompagné tout de même du thème musical qui ira avec.Probable qu'un trailer plus complet arrivera assez rapidement, le titre devant sortir le 15 août prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.