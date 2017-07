Rebellion va donc opter pour la prise de risque en plaçant son petit remaster deen plein embouteillage de fin d'année, l'équipe venant d'annoncer une sortie pour le 17 octobre sur PC, PS4 & One (version boîte sur ces deux dernières).Le prix sera de 24,99€ dans tous les cas, en rajoutant qu'une version Switch arrivera un peu plus tard.Enfin, voici un petit trailer comparo pour faire la différence entre cette refonte et l'original qui date de l'ère 128 bits.