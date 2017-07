Ni No Kuni II : 30mn de gameplay

Plus d'un mois après l'E3 2017, Bandai Namco se décide à nous refiler la vidéo direct-feed pour la démo deprésente sur le show-floor, soit donc une bonne demi-heure de gameplay pour cette suite toujours signée Level-5.Devant désormais faire avec son récent report, le titre n'arrivera donc que le 19 janvier 2018 sur PC via Steam et PlayStation 4.