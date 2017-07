Warner Bros diffuse un nouveau trailer deafin de présenter Arachne, esprit des ténèbres qui offrir à Talion une vision de son avenir, sans en dire trop car la demoiselle cache bien ses intentions.Cette suite qui prendra place entre le Hobbit et le premier Seigneur des Anneaux arrivera le 10 octobre sur PC (aussi sur Steam et Windows Store), PlayStation 4 (options pour la Pro) et Xbox One (options pour la One X).