Mis en avant durant l'EVO 2017, le « Mysterious Fighting Game » du studio Arika s'offre une longue vidéo de gameplay Direct-Feed pour en voir davantage sur cette nouvelle production du réalisateur à l'origine de la franchise EX dont a fait partieà une époque.Le lancement aura lieu en 2018, au moins sur PlayStation 4, et avec une période de stress-test en fin d'année, on imagine que le TGS sera le bon moment pour donner de nouveaux détails et enfin le nom définitif du jeu.