Call of Duty WW2 : le mode Zombies dévoilé

Activision a comme promis profité de la ComicCon de San Diego pour enfin dévoiler la teneur du mode Zombies de, avec quelques images mais également un trailer pour découvrir les stars du casting : David Tennant (Doctor Who), Katheryn Winnick (Vikings), Udo Kier (Blade) et Elodie Yung (Daredevil).Ce mode accompagnera la campagne solo et le multi fourni en nouvelles cartes, modes inédits, système de division et Hub pour se rencontrer entre joueurs.sortira le 3 novembre sur PC, PS4 & One.