One Piece UWR a sa date sur Switch

Bandai Namco précise enfin la date de lancement dedans sa version Switch, ce qui a son importance pour les anti-dématérialisés puisque ce sera la seule édition des trois à avoir droit à une boîte, et donc pour le 29 septembre.Les versions PS4 & PC arriveront avant (le 25 août) mais n'auront donc droit qu'à un lancement numérique, contrairement au Japon où PS4 comme Switch auront leur boîte, et une sortie simultanée (24 août).Le 1080p/60FPS sera de rigueur pour toutes les versions, et l'éditeur indique en bonus que le coop pourra se faire sur la console de Nintendo avec un joycon par joueur.