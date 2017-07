Pokémon GO : du concret sur les légendaires

On ne pourra pas dire que Niantic a fait l'unanimité avec sa grosse MAJ pour le première anniversaire de, entre raids limités et poussant à l'achat de micro-paiements, ou encore des choix incompréhensibles pour les arènes.Du coup, le développeur accélère un peu sa communication et annonce officiellement et concrètement l'arrivée des Légendaires dans les jours à venir, qui comme prévu seront bien présents sous la forme de Raid, en notant qu'il ne sera pas possible de les utiliser en arène (pour le moment en tout cas).Le tout commencera à prendre forme le 22 juillet lors de l'event « Pokémon GO Fest » où l'objectif pour les joueurs du monde entier sera d'attraper un maximum de Pokémons dans le temps imparti. Si le but est atteint, le premier légendaire (mais lequel ?) apparaîtra au Grant Park de Chicago, partenariat oblige. Si la bestiole est vaincue, et elle le sera assurément, alors elle apparaîtra ensuite aléatoirement dans les sessions raids sur toute la planète.