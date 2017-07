Doom : dernière tentative pour les indécis (promo, DLC gratuits, période d'essai...)

Pouvoir chopperpour 15 balles sur PS4 & One (pendant la période de soldes), ça n'avait pas pour but de faire chialer ceux qui ont lâché le quadruple il y a un an. Bethesda compte en effet donner un nouveau souffle à la communauté avec l'arrivée d'un bien nommé patch 6.66 qui va tout simplement mettre à la corbeille le Season Pass pour offrir la totalité des DLC à tous : 9 cartes, 3 armes, 3 démons supplémentaires et un peu d'équipement.Du coup, tout le monde revient à 0 dans le ranking, on a droit à un système plus simple et moins aléatoire pour l'obtention d'objets (les anciens gardent tout ce qu'ils ont acquis avant la MAJ), un système de runes aux effets désormais permanents, et quelques refontes sur le Hub.Si 15€, ça reste trop pour tenter l'expérience, on rappelle que le multi sera disponible gratuitement pour tous dès ce soir (18h sur One, 19h sur PC) et ce jusqu'à dimanche. Les joueurs PS4 auront droit à la même chose dès la semaine prochaine.