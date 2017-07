The Surge : la démo disponible

On ne connaît pas les chiffres de ventes pourmais l'arrivée d'une démo quelques semaines après le lancement est généralement une preuve que l'éditeur a besoin de refourguer quelques exemplaires en plus.Une version d'essai désormais disponible sur PC, PS4 & One, et dont voici le trailer qui vient nous rappeler qu'à notre époque, la douleur se partage sur Youtube ou Twitch.