Splatoon 2 : trailer de lancement

Nintendo nous signale avec ce trailer de lancement que la sortie officielle dene tardera plus, le titre étant prévu pour demain dans les bacs Switch, et ce sur tous les territoires.On rappelle que le constructeur a mis les formes pour cette cartouche importante avec un bundle (le premier de la console), des joycons dédiés vendus à part, quelques Amiibos comme le veut la coutume, ainsi que la fameuse application smartphone permettant le chat vocal, au grand dam des amateurs de simplicité et d'efficacité.