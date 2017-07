Produit par les créateurs de Myst (et ça se sent),est désormais daté au 29 août sur le PlayStation VR (en boîte, pour 29,99€) et ce quelques mois après son lancement sur PC via Oculus Rift et HTC Vive.Un titre financé via Kickstarter pour environ 1,3 million de dollars, et qui emmènera le héros et donc vous dans un étrange univers SF, au préalable totalement inconnu jusqu'à se rendre compte que de nombreux secteurs rappellent le paysage de notre planète.