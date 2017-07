Dragon's Dogma : le Remaster pour début octobre Dragon's Dogma : le Remaster pour début octobre

C'est au travers d'un mini-scan venu de Famitsu que l'on apprend que Dragon's Dogma : Dark Arisen arrivera le 5 octobre au Japon sur PlayStation 4 et Xbox One.



Il est fortement probable que l'Europe l'accueille dans les mêmes eaux (avec l'apport confirmé d'une version PC) et le prix devrait se situer sous la barre des 30€, en espérant que ce Remaster tardif ait pour but de préparer une vraie suite en amont.