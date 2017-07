La New 2DS XL fait sa pub avant la sortie

Si Nintendo marquera cette semaine avec le lancement de, l'éditeur/constructeur s'attardera en revanche la semaine prochaine sur son autre secteur avec la sortie le 28 juillet de la NEW 2DS XL qui a donc droit à une petite pub et un équivalent pour deux des titres qui l'accompagneront, à savoiret(en rappelant que le nouveausera également de la partie).150€ la bête et vous pouvez toujours retrouver notre avis sur l'objet -