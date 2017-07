Naruto to Boruto : nouveau trailer

Bandai Namco diffuse la version FR du dernier trailer dédié à, et ce afin que chacun puisse saisir à quoi s'attendre avec cette nouvelle adaptation misant sur du 4V4 avec système de classes et divers modes de jeu.Le titre sortira début 2018 quel que soit le territoire, sur PC, PS4 & One.