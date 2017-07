Kingdom Hearts III : univers Toy Story, vidéos, images et informations

Les complications quant aux arrangements entre Square Enix et la branche Pixar semblent de l'histoire ancienne à la vue du dernier trailer dequi nous emmène cette fois dans l'univers de Toy Story avec au moins trois endroits confirmés : la chambre d'Andy, le jardin et un magasin de jouets, sachant que le scénario proposé sera inédit.La deuxième vidéo montre plus en détails l'univers de Hercules et on nous promet en sus un lancement pour 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One.- Il y aura un autre perso jouable (autre que Sora donc)- Le vaisseau Gummi fera son retour- C'est Pixar qui a souhaité le scénario inédit pour Toy Story- Le scénario en question se situera après Toy Story 2- Nomura indique qu'il n'y a aucun plan actuel pour une version Switch et sous-entend clairement que les compilations ne sortiront pas sur Xbox One