Pour le D23 qui s'est tenu hier, EA et DICE ont diffusé un simple carnet de développeur pour donner des nouvelles de, uniquement consacré à la campagne solo et donc l'occasion de découvrir quelques séquences inédites (sous-titres FR encore indisponibles).Sortie prévue le 17 novembre avec une bêta préalable qui se tiendra du 6 au 9 octobre pour tous, et dès le 4 octobre si vous avez précommandé le jeu.