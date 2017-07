Samurai Shodown V Special sur PS4 & Vita

Dernière production à être sortie sur NeoGeo,reviendra se faire connaître auprès du public après un passage rapide sur PS2/Xbox. SNK Playmore annonce en effet une version spéciale pondue par le studio Code Mystics à destination de la PlayStation 4 et la PS Vita, ajoutant des trophées, un mode galerie et bien entendu du multi online.Prévu pour cet été, le titre s'affichera au préalable sur le showfloor de l'EVO 2017 via quelques bornes.