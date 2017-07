Naruto Shinobi Striker : le trailer Overview (JP)

Après la trilogie Storm (prévu pour fin août), Bandai Namco revient suravec un gros trailer pour dévoiler les différents modes de jeu pour ce titre 100 % multi qui disposera d'un système de classes (corps-à-corps, distance, défense, soutien).Les modes principaux jouables en 4V4 seront donc « Barrière » (principe attaque/défense) et « Capture de Drapeau », avec derrière l'ajout de missions spéciales en coopération : Escort, Extermination et Subjugation.Cette nouvelle adaptation arrivera début 2018 sur PC, PS4 & One.