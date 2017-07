Citadel : Forged with Fire se dévoile en vidéo

Auteur du ratéet du déjà plus réussi, le studio Blue Isle va gagner un peu en ambition avec, un RPG qui néanmoins ne plaira qu'à une certaine catégorie puisqu'il s'agit plus précisément d'un jeu social & online où les joueurs seront invités dans un monde de 36km² pour y choisir son terrain et fonder une communauté avec tous les moyens de défense qui vont avec (dont la construction d'une forteresse), sachant que le maître mot du jeu sera la magie.Les premiers pas du jeu s'effectueront ce 26 juillet via l'Early Access sur Steam, et il faudra patienter pour une date de sortie définitive aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 et Xbox One.