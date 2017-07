Project CARS 2 : vidéo et infos sur le contenu

Bandai Namco nous propose du neuf suravec tout d'abord un carnet de développeur pour illustrer un peu plus le rapprochement entre Slighty Mad Studios et quelques grandes stars de la discipline (ici Tommy Milner), rajoutant derrière que le titre proposera 139 tracés sur 60 circuits différents répartis au quatre coins du monde, tous ayant droit à la gestion climatique et au cycle jour/nuit.Sortie prévue le 22 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.