PS VR : Dino Frontier et Castlestorm le 1er août

Revenons un peu du coté du PlayStation VR avec deux nouveaux produits qui arriveront sur le PS Store le 1er août, et on commence donc avec, un jeu de construction/gestion dans un univers qui mêlera les dinosaures et le far west. Développé par les auteurs du sympathique(dispo depuis le lancement du casque de Sony), le titre sera vendu 29,99€.Le second estqui comme son nom l'indique si bien reprendra à l'identique le tower-defense de Zen Studios mais avec forcément un champ de vue amélioré. Le titre inclura la campagne solo tout comme le multi online, et sera livré pour 14,99€, ou 12,99€ si vous êtes abonnés PS+.