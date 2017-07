Square Enix dévoile l'avant-dernier personnage de sonet après les personnifications de Wyvern, Ifrit et Fenrir, voici May, la représentante humaine de Sylphid et donc maîtresse du peuple du vent.Il reste un dernier perso principal à dévoiler (ce vendredi) avant la vraie présentation du titre le 18 juillet, et on continuera d'espérer jusque là, peut-être naïvement, qu'il s'agit bien d'un projet console, quel que soit le support.