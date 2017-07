The Escapists 2 : trailer et date de sortie

La Team17 profite du calme de l'été pour annoncer la date de sortie de, qui arrivera donc le 22 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur Nintendo Switch, pour 19,99€ dans tous les cas.Cette suite reprendra les bases du premier en y ajoutant un mode 4 joueurs drop-in/drop-out, aussi bien jouable en local via splitté qu'en ligne, en rajoutant un nouveau système de combat, tout un tas de nouvelles possibilités dans l'évasion et le craft, ainsi qu'une dizaine de prisons pour s'amuser (et même une onzième si vous passez par la précommande).