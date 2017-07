Splatoon 2 : gameplay solo et analyse DF

Quelques nouvelles vidéos sont lâchées suren attendant sa sortie prévue pour vendredi prochain (mondialement) sur Nintendo Switch avec deux vidéos de gameplay issues de la version finalisée, et du coup l'analyse de Digital Foundry qui évoque une résolution dynamique qui descend généralement à 860p sur TV et 640p en mode portable, Nintendo ayant fait le choix de miser sur une rehausse des détails et effets, ainsi qu'un solide 60FPS.Rappelons en outre qu'une dernière session d'essai tombera ce samedi de 18h00 à 22h00, avec possibilité de pré-installer le tout dès à présent.