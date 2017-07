Blue Reflection : nouveau trailer

On ignore si Koei Tecmo fut satisfait du démarrage japonais de(60.000 ventes, quand un Atelier pousse au-delà des 120.000) mais qu'importe, l'occident aura droit de découvrir prochainement ce nouveau RPG de Gust au casting essentiellement féminin (comme Nights of Azure) et où l'étudiante Hinako Shirai sera confronté à l'existence d'un monde parallèle où réside se nombreux démons (comme chez Atlus).Un nouveau trailer vient d'être lâché avant le lancement européen prévu le 29 septembre sur Steam et PlayStation 4, la version Vita restant bloquée au Japon.