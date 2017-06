E3 : du gameplay pour Fortnite

Des années après son annonce (2012 quand même), lede Epic Games arrivera enfin le 25 juillet prochain, évidemment sur PC mais également sur Mac, PlayStation 4 et Xbox One, et ce via une version « Fondateur » donc payante qui ajoutera tout un tas d'objets que vous devrez acheter à part si vous attendez l'édition F2P en fin d'année.En voici une nouvelle vidéo de présentation, en n'oubliant pas le principe du titre : coopérer de jour pour faire du craft et construire un maximum de moyens de défense, puis survivre la nuit contre des hordes de zombies, et ainsi de suite.