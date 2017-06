On reste un peu du coté de Bethesda avec un rapide carnet de développeurs pour accompagner la récente annonce de, suite directe d'ailleurs avec le même héros, qui arrivera le 27 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.On rajoutera à cela un aperçu de l'édition collector via une publicité pleine de nostalgie pour les plus vieux d'entre nous. Mais vraiment les « plus » vieux.