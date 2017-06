Super Mario Odyssey : trailer et date de sortie

C'était le gros focus promis, d'ailleurs actuellement en démo sur le Treehouse (on rajoute les vidéos de présentation dès que possible) :a fait le show en incluant une toute nouvelle fonction dans le gameplay, à savoir pouvoir incarner un peu tout et n'importe quoi grâce à la fameuse casquette magique.Sortie prévue le 27 octobre, mondialement.UP :- Des Amiibos dédiés, évidemment.- Il y aura du multi (détails à venir)