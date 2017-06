Xenoblade Chronicles 2 : nouveau trailer

Au travers d'une nouvelle bande-annonce, prouvant à elle seule que l'aspect scénario sera bien plus mis en avant que dans XenoX, Nintendo n'a en revanche pas levé le flou sur la date de sortie deAvec un simple Hiver comme indication, le titre peut donc aussi bien sortir en décembre qu'en janvier ou février.- Ajout d'images- Ajout du Visual Key- Le titre se déroulera dans un monde fait d'un océan infini de nuages où les diverses civilisations vivent sur le dos de Titans éteints. Le but de Rex et son ami Pyra sera d'explorer cet univers pour retrouver la trace d'Elysium, considéré par les légendes comme « le paradis ultime pour l'humanité ».