E3 2017 : Nintendo Spotlight à 18h00 E3 2017 : Nintendo Spotlight à 18h00

Le dernier représentant à faire son show pour l'E3 2017 sera donc à nouveau Nintendo qui, comme depuis plusieurs années, se contentera d'un Direct d'ailleurs plus court que la moyenne avec seulement 25 minutes annoncés, ce qui peut éventuellement être suffisant si les vidéos s'enchaînent rapidement.



Y sont attendus des morceaux de choix comme Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Fire Emblem Warriors et éventuellement Xenoblade Chronicles 2 si les rumeurs d'un report sont dans le faux, et on vous donne RDV ce soir à 18h00 pour découvrir tout cela.



(Note : le lien du direct sera ajouté dès que disponible)