Monster Hunter World : cinq minutes de gameplay

On revient rapidement et à froid sur l'annone récente dequi contrairement à ce que l'on pensait au départ ne sera pas une exclusivité Sony (sauf au Japon) puisque le titre sortira début 2018 sur PS4 comme sur One, puis un peu plus tard sur PC.Il s'agit donc d'un spin-off qui amoindrira certaines des restrictions qui nous mènent expressément la vie dure dans les épisodes canoniques (au risque de faire hurler les fans), mais gardant tout de même la possibilité d'y jouer à quatre en coopération (en ligne), cette fonction incluant d'ailleurs un système de drop-in puisqu'il est possible de faire appel à des inconnus en lançant une fusée de SOS en cas de danger.Une vidéo de gameplay vient de tomber pour se faire une idée plus concrète.