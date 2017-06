The Crew 2 : première présentation vidéo

Seul titre à ne pas avoir fait l'objet d'un trailer pré-E3,s'est donc directement offert une longue présentation vidéo avec une ambition renouvelée par l'arrivée de tout un tas de véhicules supplémentaires, dont les bateaux et les avions.La totalité des USA sera de nouveau explorable sans transition, avec un rendu graphique plus poussé et bien plus de détails.Prévu pour 2018 sur PC, PS4 & One.