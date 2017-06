Assassin's Creed Origins : trailer et édition Légendaire

Même si l'essentiel a été montré durant la conférence Microsoft, Ubisoft se devait d'évoquer à nouveau sonmême si on s'est contenté d'un trailer CG, et de l'assurance d'un paquet d'éditions différentes d'ici la sortie dont la Legendaire à près de 1000€, qui inclura tout de même une statuette en résine de 73cm. Donc si vous avez des sous…Sortie attendue le 27 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.